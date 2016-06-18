Киев, 19 июня, 2016, 00:38 — ИА Регнум. В субботу, 18 июня, в Киеве состоялась встреча Народного депутата Украины Надежды Савченко, которая было осуждена в РФ за пособничество в убийстве журналистов ВГТРК и незаконное пересечение российской границы, а потом помилованная президентом России Владимиром Путиным, с российским художником-акционистом Петром Павленским, который прославился благодаря поджогу двери здания ФСБ на Лубянке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Надежды Вера Савченко.

Скриншот записи с facebook.com Какая встреча

Она подчеркнула, что российский художник-акционист прибыл в столицу Украины по инициативе телеканала «Громадьске ТВ». Сестра нардепа разместила в соцсети совместное фото Надежды Савченко и Петра Павленского, подписав ее таким образом:

«Им есть чем поделиться, людям, которые не берегут сил на обратный путь».

Как сообщает «Радио Свобода», сегодня, 19 июня, Павленский планирует вступить с публичной лекцией «Потребности». Акционист взял у Савченко интервью, потом они вместе побывали на фотовыставке «Суд абсурда». На мероприятии они встретились с родными и близкими осужденных в РФ украинцев. В ходе встречи нардеп Украины пообещала, что будет работать над возвращением осужденных на Украину. На выставке Савченко и Павленский также встретились с ранее осужденным в России Геннадем Афанасьевым, которого Путин помиловал, освободив от дальнейшего отбывания наказания, и журналисткой Марией Варфоломеевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 ноября 2015 года в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан художник-акционист Петр Павленский за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. На опубликованном на YouTube видео записано, как Павленский подошел с зданию ФСБ и облил дверь горючей жидкостью, после чего поджег. Позже Мещанский суд Москвы вынес решение о взыскании с «активиста» штрафа в 500 тыс. рублей.

Подробнее: Суд оштрафовал Павленского за поджог двери здания ФСБ

Напомним, что 14 июня президент России Владимир Путин помиловал граждан Украины Афанасьева и Солошенко, приговоренных в РФ к семи и шести годам колонии строгого режима соответственно по делу «крымских террористов». В результате осуществился обмен на двух одесских журналистов.