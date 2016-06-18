Калининград, 18 июня, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В Калининграде волейболисты сборной России проводят матчи первой недели Мировой лиги.

pixabay.com Волейбол

Сборная России — Сборная Сербии 0:3 (22:25, 32:34, 17:25)

(22:25, 32:34, 17:25) Сборная России — Сборная Польши 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)

В Мировой лиге принимают участие двенадцать сборных. По регламенту после девяти матчей будут определены пять лучших, которые соберутся в польском Кракове и вместе со сборной Польши проведут финальную часть.