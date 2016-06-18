Сборная России стартовала в Мировой лиге с поражения, но сразу исправилась
Калининград, 18 июня, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В Калининграде волейболисты сборной России проводят матчи первой недели Мировой лиги.
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Волейбол
- Сборная России — Сборная Сербии0:3 (22:25, 32:34, 17:25)
- Сборная России — Сборная Польши 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)
В Мировой лиге принимают участие двенадцать сборных. По регламенту после девяти матчей будут определены пять лучших, которые соберутся в польском Кракове и вместе со сборной Польши проведут финальную часть.