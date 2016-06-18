Москва, 18 июня, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью программе «От первого лица» на канале ОТР предложила поменять основы региональной политики России.

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«Пришло время менять основы региональной политики в Российской Федерации, — цитирует Матвиенко RT. — За последние 5 лет, к сожалению, финансовое положение большинства субъектов РФ ухудшилось».

При этом она добавила, что задолженность регионов РФ за этот же период выросла в 2 раза.

«76 региональных бюджетов дефицитны, — говорит Матвиенко. — Существенный рост, тоже практически вдвое. Это говорит о том, что необходимы изменения».

По ее словам, на сегодняшний день Совет Федерации совместно с правительством готовит новый вариант Основ региональной политики, который был бы более актуальным и отражал реальное положение дел.

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