Париж, 18 июня, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Сборная Венгрии сыграла вничью с командой Исландии в матче второго тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 18 июня на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 1:1.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Футбол

На 39-й минуте матча сборная Исландии заработала пенальти, который точным ударом реализовал Гилфи Сигурдссон. В концовке второго тайма команде Венгрии удалось сравнять счет. Мяч в свои ворота после прострела с фланга срезал Биркир Севарссон.

Таким образом, сборная Венгрии с четырьмя очками после двух игр пока расположилась на первой строчке в группе F. Сборная Исландии, в активе которой два очка, идет на второй позиции.

Команды Португалии и Австрии проведут свой матч позднее.

Евро-2016. Группа F. 2-й тур

Исландия — Венгрия — 1:1.

Читайте также: Бельгия переиграла Ирландию на Евро-2016