Барнаул, 18 июня, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Трое детей, которые пытались перейти реку Ануй, утонули в Алтайском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Чуваев Николай Река Ануй

Трагедия произошла в субботу, 18 июня, примерно в 3-х километрах от села Ануйское. Чтобы добраться до места отдыха семеро детей (без сопровождения взрослых) решили перейти по мелководью, взявшись за руки.

«В определённый момент шедший первым в «цепи» наступил в глубокое место реки и упал, в результате чего все остальные дети также упали в воду и начали тонуть», — говорится в сообщении.

На помощь тонущим бросились местные жители, однако спасти 3-х детей (девочек 13 и 14 лет, а также мальчика 13 лет) не удалось.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.