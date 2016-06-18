Берн, 18 июня, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Швейцария не вводила и не намерена вводить санкции против Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает РИА новости, заявил глава отдела отраслевой внешней политики Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Штефан Флюкигер.

pixabay.com Флаг Швейцарии

«Но мы (власти Швейцарии) предприняли определённые меры, чтобы наша территория не могла быть использована для обхода санкций нашими торговыми партнёрами, — добавил представитель МИД. — Наш нейтралитет играет важную роль в определении этой политики».

При этом Флюкигер добавил, что Берн не испытывает никакого давления со стороны Вашингтона и Брюсселя по данному вопросу.

«Нет, мы не испытываем никакого давления, — сказал он. — Наша позиция всегда была ясна, и мы ее доносим до всех сторон — США, России и ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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