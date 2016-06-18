Бари, Италия, 18 июня, 2016, 20:19 — ИА Регнум. На второй неделе волейбольного Гран-при россиянки сыграли два матча.

Zorro2212 Волейбол

Сборная России — Сборная Нидерландов 3:0 (25:17, 25:23, 28:26)

(25:17, 25:23, 28:26) Сборная Тайланда — Сборная России 0:3 (22:25, 22:25, 13:25)

После пяти матчей россиянки и китаянки лидируют в турнире, имея по 14 очков. После девяти матчей будут определены пять лучших сборных, которые поедут на финал Гран-при в Тайланд. Шестой командой в финале будет команда хозяек.