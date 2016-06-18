Вашингтон, 18 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Хоккейный нападающий Павел Дацюк покидает клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» и возвращается в Россию. Об этом, как передает «Чемпионат», российский спортсмен сообщил на пресс-конференции.

Dan4th Nicholas Павел Дацюк

«Благодарен всей организации и болельщикам клуба, но мне и моей семье настало время вернуться домой, — сказал Дацюк. — Я принял это решение после чемпионата мира. Это было трудное решение, к которому я шел несколько лет».

При этом нападающий сборной России добавил, что после локаута он хотел вернуться домой, «но в то же время хотел продолжить играть в «Детройте».

«Подумал, что смогу остаться ещё на 3 года, но с каждым сезоном желание вернуться домой росло», — добавил спортсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хоккеист Павел Дацюк играл в НХЛ только за «Детройт», куда он перешел в 2001 году из казанского «Ак Барса». В составе «Детройта» он дважды выиграл Кубок Стэнли, провел более 1000 игр и заработал 1031 очко. Дацюк входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов в НХЛ за всю историю лиги.

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