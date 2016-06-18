Дамаск, 18 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина проинспектировал российских военных на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщает в субботу, 18 июня, пресс-служба военного ведомства.

mil.ru Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим

«В ходе рабочей поездки глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-полковника Александра Дворникова о текущей обстановке, выполнении авиацией ВКС РФ задач по точечному уничтожению объектов террористической инфраструктуры, а также результатах работы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР», — говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны РФ в ходе инспекции осмотрел командный пункт группировки ПВО и стартовые позиции зенитной ракетной системы С-400.

«Глава российского военного ведомства проверил несение боевого дежурства на командном пункте группировки ПВО, а также стартовые позиции зенитной ракетной системы С-400, дислоцированной на авиабазе», — говорится в сообщении.

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