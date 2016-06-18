Марсель, Франция, 18 июня, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Группа футбольных фанатов напала на стюардов на стадионе «Велодром» в Марселе, где 18 июня пройдет матч Евро-2016 между сборными Венгрии и Исландии. Как сообщает «Р-Спорт», в потасовке принимали участие около 100 человек.

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По предварительным данным, несколько десятков болельщиков попытались перелезть через ограждение сектора стадиона и присоединиться к другой группе фанатов из Венгрии, которые располагались за воротами. Стюарды помешали молодым людям, из-за чего начались столкновения.

Ситуацию удалось урегулировать сотрудникам полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня на стадионе в Марселе российские фанаты после матча с Англией прорвали оцепление и проникли в сектор с британскими болельщиками, что привело к неминуемому столкновению. Подоспевшие стюарды разняли дерущихся, а английские фанаты в спешке ретировались.

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