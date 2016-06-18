ОНФ: железнодорожные станции в пригороде Калуги опасны для пассажиров
Калуга, 18 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Представители отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области организовали мониторинг доступности основных железнодорожных станций на дачных маршрутах по московскому направлению, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNU.
По информации общественников, ни одна из обследованных железнодорожных станций не отвечает требованиям доступной среды, а некоторые из них даже представляют опасность для жизни и здоровья пассажиров.
Так, на железнодорожной станции Азарово при высоте платформы 1 м 20 см длина спуска с нее составляет всего лишь 6 м 35 см, что почти в два раза меньше нормативного показателя. Переход по железнодорожным путям для маломобильных граждан здесь сопряжен с большими трудностями, поскольку расстояние между рельсами и бетонными фрагментами перехода достигает 20 см и больше.
Неблагополучная ситуация отмечена и на станции Садовая, где съезды с двух платформ гораздо короче нормативной длины. Кроме того, общественники зафиксировали 20-сантиметровый перепад высот между съездом с платформы и примыкающей тротуарной дорожкой.
На станции Муратовка представители ОНФ обнаружили платформу с нормативной длиной спуска, но беспрепятственно свернуть с нее на переход по железнодорожным путям не представляется возможным. На центральном переходе по железнодорожным путям к станции общественники зафиксировали проемы глубиной 35 см и шириной почти 30 см между рельсами и деревянными и бетонными конструкциями перехода. По мнению экспертов, это не только делает путь малодоступным, но и представляет реальную угрозу для пассажиров, поскольку в таких проемах можно травмировать ноги или же при определенных обстоятельствах и вовсе в них застрять.
«На станции Тихонова пустынь мы также обнаружили платформу, съезд с которой имеет нормативную длину. Однако, сойдя с нее, маломобильные граждане, вступая на переход по железнодорожным путям, тут же сталкиваются с настоящей полосой препятствий высотой 10, 25 и 27 см. Похожая ситуация обстоит и на другом конце платформы. В ходе мониторинга подошла электричка из Калуги, и мы воочию убедились, с каким трудом пожилые граждане преодолевают эти, я бы сказал, агрессивные переходы», — заявил представитель калужского ОНФ Тимофей Косых.
Активисты Общероссийского народного фронта направят запрос в московское отделение железной дороги, в ведении которой относится калужское направление, с просьбой принять меры по обеспечению доступной среды и безопасности на проверенных станциях.