Калуга, 18 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Представители отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области организовали мониторинг доступности основных железнодорожных станций на дачных маршрутах по московскому направлению, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNU.

фото Общероссийского народного фронта в Калужской области Переход через железнодорожные пути

По информации общественников, ни одна из обследованных железнодорожных станций не отвечает требованиям доступной среды, а некоторые из них даже представляют опасность для жизни и здоровья пассажиров.

Так, на железнодорожной станции Азарово при высоте платформы 1 м 20 см длина спуска с нее составляет всего лишь 6 м 35 см, что почти в два раза меньше нормативного показателя. Переход по железнодорожным путям для маломобильных граждан здесь сопряжен с большими трудностями, поскольку расстояние между рельсами и бетонными фрагментами перехода достигает 20 см и больше.

Неблагополучная ситуация отмечена и на станции Садовая, где съезды с двух платформ гораздо короче нормативной длины. Кроме того, общественники зафиксировали 20-сантиметровый перепад высот между съездом с платформы и примыкающей тротуарной дорожкой.

На станции Муратовка представители ОНФ обнаружили платформу с нормативной длиной спуска, но беспрепятственно свернуть с нее на переход по железнодорожным путям не представляется возможным. На центральном переходе по железнодорожным путям к станции общественники зафиксировали проемы глубиной 35 см и шириной почти 30 см между рельсами и деревянными и бетонными конструкциями перехода. По мнению экспертов, это не только делает путь малодоступным, но и представляет реальную угрозу для пассажиров, поскольку в таких проемах можно травмировать ноги или же при определенных обстоятельствах и вовсе в них застрять.

«На станции Тихонова пустынь мы также обнаружили платформу, съезд с которой имеет нормативную длину. Однако, сойдя с нее, маломобильные граждане, вступая на переход по железнодорожным путям, тут же сталкиваются с настоящей полосой препятствий высотой 10, 25 и 27 см. Похожая ситуация обстоит и на другом конце платформы. В ходе мониторинга подошла электричка из Калуги, и мы воочию убедились, с каким трудом пожилые граждане преодолевают эти, я бы сказал, агрессивные переходы», — заявил представитель калужского ОНФ Тимофей Косых.

Активисты Общероссийского народного фронта направят запрос в московское отделение железной дороги, в ведении которой относится калужское направление, с просьбой принять меры по обеспечению доступной среды и безопасности на проверенных станциях.