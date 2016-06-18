Бельгия переиграла Ирландию на Евро-2016
Париж, 18 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Сборная Ирландии уступила команде Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 18 июня на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, завершилась со счетом 0:3.
Арсений Горбаруков ИА REGNUM
Футбол
Забитыми мячами у победителей отметились нападающий Ромен Лукаку (дубль) и полузащитник Аксель Витсель.
Таким образом, команда Бельгия с тремя очками после двух игр пока расположилась на второй строчке в группе Е. Сборная Ирландии, в активе которой одно очко, делит третью строчку со Швецией.
Отметим, что лидером группы является команда Италии (6 очков).
Евро-2016. Группа E. 2-й тур
Бельгия — Ирландия — 3:0.
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