Париж, 18 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Сборная Ирландии уступила команде Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 18 июня на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, завершилась со счетом 0:3.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами у победителей отметились нападающий Ромен Лукаку (дубль) и полузащитник Аксель Витсель.

Таким образом, команда Бельгия с тремя очками после двух игр пока расположилась на второй строчке в группе Е. Сборная Ирландии, в активе которой одно очко, делит третью строчку со Швецией.

Отметим, что лидером группы является команда Италии (6 очков).

Евро-2016. Группа E. 2-й тур

Бельгия — Ирландия — 3:0.

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