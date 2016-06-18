Баку, 18 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду («Торо Россо»), занял седьмое место в квалификации Гран-при Европы в Баку (Азербайджан). Квалификационные заезды стартовали 18 июня в 16:00 мск и длились один час.

Morio Даниил Квят

Как передает «Р-Спорт», лучшим по итогам квалификации 8-го этапа стал пилот команды «Мерседес» Нико Росберг. Второе время показал мексиканец Серхио Перес («Форс Индия»), который потеряет 5 позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач.

В тройку сильнейших также попал австралийский гонщик Дэниел Риккьярдо («Ред Булл»).

Формула-1. Квалификация. Гран-при Европы.

1. Нико Росберг («Мерседес»)

2. Серхио Перес («Форс Индия»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Кими Райкконен («Феррари»)

6. Фелипе Масса («Уильямс»)

7. Даниил Квят («Торо Россо»)

8. Валттери Боттас («Уильямс»)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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