Шатура, Московская область, 18 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Водолазы вытащили со дна озера Святое труп 9-летнего мальчика в Шатурском районе Московской области. Об этом, как передает РИАМО, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

mil.ru Водолаз

«По предварительным данным, 17 июня вечером мать с двумя малолетними детьми пришла на городской пляж, расположенный на берегу озера Святое со стороны г. Шатуры, — говорится в сообщении. — В процессе купания 9-летний сын утонул».

В материале уточняется, что тело ребенка было обнаружено в воде недалеко от городского пляжа в субботу, 18 июня.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.