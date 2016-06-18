Москва, 18 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Рецессия в Российской Федерации практически закончилась. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

kremlin.ru Аркадий Дворкович

«По моим оценкам, рецессия фактически уже закончилась, — сказал вице-премьер. — Мы стабилизировались».

При этом Дворкович добавил, что Россия не нуждается в значительном росте добычи черного золота, поскольку спрос на нефть будет расти постепенно.

17 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2016 заявил, что мир переживает серьезную трансформацию, глубокие изменения затрагивают практически все сферы жизни.

По его словам, хотя после мирового кризиса 2008−2009 годов, отчасти удалось и свести финансовые балансы, и сделать более прозрачными и управляемыми денежные потоки, структурные проблемы сохраняются, и перезапустить рост пока не удается.

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