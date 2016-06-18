Осло, 18 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Норвегии убита 35-летняя гражданка Российской Федерации, которая проживала в стране с 2003 года и имела постоянный вид на жительство. Как сообщает Вести.Ru, трагедия произошла во вторник, 14 июня, на востоке города Осло.

pixabay.com Убийство

Сотрудники полиции подозревают в убийстве женщины мужа — выходца из Афганистана, у которого норвежский паспорт.

Известно, что нападение на гражданку РФ произошло недалеко от ее дома, куда она возвращалась из аэропорта после поездки на родину. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом, после которых она скончалась на месте.

Отметим, что у гражданки РФ остались трое детей.