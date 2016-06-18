Орск, Оренбургская область, 18 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области 17 июля в мусорном контейнере по улице Вокзальное шоссе обнаружена крупная партия черепах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону. О необычной находке полицию проинформировал бдительный местный житель.

pixabay.com Черепахи

Рептилии находились в двух мешках. На момент приезда сотрудников полиции и Россельхознадзора все черепахи были мертвы. По подсчетам сотрудников ведомств, кто-то выбросил на мусорку около 250 черепах.

Все материалы, собранные по данному факту переданы в Орскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения.

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Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в 2013 году в Оренбурге. Также на мусорке было обнаружено 79 черепах: 70 — мертвых и девять — живых. Впоследствии выяснилось, что рептилии заразны — поражены сальмонеллезом, поэтому приняли решение об партии пресмыкающихся.