Конкурс в военное училище в Севастополе — до шести человек на место
Севастополь, 18 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Конкурс на поступление в Черноморское высшее военно-морское училище (ЧВВМУ) им. Нахимова в этом году составит от трех до шести человек на место. Большая часть абитуриентов — из Крыма и Севастополя. Об этом журналистам сообщил начальник ЧВВМУ капитан первого ранга Александр Гринкевич, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.
«Мы набираем этом году 300 курсантов, из них 250 человек по программе высшего образования. Ожидаем, что конкурс на факультет береговых ракетно-артиллерийских войск составит шесть человек на место, на факультет ракетных установок надводных кораблей — 3,5 человека на место», — сказал Гринкевич.
Он добавил, что из 53 регионов России поступили личные дела молодых ребят, которые будут поступать в ЧВВМУ.
«Ожидаем, что порядка 700 абитуриентов с 1 июля будут проходить профессиональный отбор на территории училища. Порядка 60% абитуриентов составляют ребята из Крыма и Севастополя», — добавил начальник училища.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Черноморское высшем военно-морское училище (ЧВВМУ) им. П.С. Нахимова прошел выпуск лейтенантов для ВМФ России. Впервые прошел выпуск 17 специалистов, получивших среднее специальное образование, для военно-морского флота Экваториальной Гвинеи.
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