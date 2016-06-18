Севастополь, 18 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Конкурс на поступление в Черноморское высшее военно-морское училище (ЧВВМУ) им. Нахимова в этом году составит от трех до шести человек на место. Большая часть абитуриентов — из Крыма и Севастополя. Об этом журналистам сообщил начальник ЧВВМУ капитан первого ранга Александр Гринкевич, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Светлана Иванова ИА REGNUM Курсанты военно-морского училища им. П.С. Нахимова

«Мы набираем этом году 300 курсантов, из них 250 человек по программе высшего образования. Ожидаем, что конкурс на факультет береговых ракетно-артиллерийских войск составит шесть человек на место, на факультет ракетных установок надводных кораблей — 3,5 человека на место», — сказал Гринкевич.

Он добавил, что из 53 регионов России поступили личные дела молодых ребят, которые будут поступать в ЧВВМУ.

«Ожидаем, что порядка 700 абитуриентов с 1 июля будут проходить профессиональный отбор на территории училища. Порядка 60% абитуриентов составляют ребята из Крыма и Севастополя», — добавил начальник училища.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Черноморское высшем военно-морское училище (ЧВВМУ) им. П.С. Нахимова прошел выпуск лейтенантов для ВМФ России. Впервые прошел выпуск 17 специалистов, получивших среднее специальное образование, для военно-морского флота Экваториальной Гвинеи.

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