Ницца, Франция, 18 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Группа из 20 российских болельщиков, приговоренных к выдворению из Франции из-за подозрений в участии в массовых беспорядках, вылетела из аэропорта Ниццы в Москву. Об этом сообщил Life.ru сотрудник консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

Elena Pleskevich Российские болельщики

«Они не депортированные, — сказал Болтакс. — Они выдворенные. Это совершенно другая процедура. Французские коллеги проявили максимум понимания и гуманизма в этой ситуации».

Ожидается, что в российскую столицу самолет с фанатами прибудет примерно в 20.10 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в конце матча группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии болельщики двух команд устроили массовую драку прямо на стадионе «Велодром» в Марселе. Сперва группа английских фанатов попыталась выбежать на поле и устроила драку с подоспевшими стюардами.

Вскоре отряд российских болельщиков прорвался в сектор, где находились английские фанаты, что привело к неминуемому столкновению.

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