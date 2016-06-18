Дамаск, 18 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Военное командование США направило истребители FA-18 в зону на границе Иордании и Сирии, где самолеты Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) наносили удары по позициям ополченцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

US Navy Американский истребитель F/A-18

По данным источника, целью отправки была попытка помешать российским военным пилотам наносить удары по ополченцам.

«Самолеты ВКС РФ нанесли серию ударов рядом с Аль-Танфом против сирийских сил, которые борются с «Исламским государством» (запрещена в России), — подчеркнул собеседник телеканала. — В их число входили ополченцы, которым оказывает поддержку США».

Источник добавил, что военные летчики США старались выйти на связь с российскими пилотами, но ответа так и не получили.

Отметим, что в сообщении телеканала не уточняется, когда именно произошел данный инцидент.

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