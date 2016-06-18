Москва, 18 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Глава администрации президента РФ Сергей Иванов в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» заявил, что до президентских выборов в США подвижек в позиции Киева по урегулированию ситуации в Донбассе вряд ли произойдет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Донбассе

По его словам, власти России согласны с предложением главы Украины Петра Порошенко об увеличении безопасности сотрудников ОБСЕ, которые часто оказываются на линии огня.

«Там не поймешь, кто по кому стреляет, — цитирует Иванова РИА Новости. — Я вам уже сказал, что если есть желание нарушить, это очень легко сделать. Так вот, чтобы они хотя бы себя защитили, мы согласны, что они будут там с пистолетом Макарова или с Вальтером, чего хотят: легкое стрелковое оружие иметь при себе, чтобы самозащититься хотя бы элементарно».

При этом Иванов добавил, что для того чтобы это утвердить данное предложение, надо консенсусное согласие всех членов ОБСЕ.

«Но если мы получим это, я не против», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения были оформлены на саммите в столице Белоруссии 11−12 февраля 2015 г руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписаны контактной группой, в которую вошли Украина, Россия, ДНР и ЛНР.