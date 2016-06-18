Подгорица, 18 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Парламент Черногории принял резолюцию в поддержку вступления страны в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Скупщина два дня рассматривала документ о поддержке интеграции Черногории в Североатлантический альянс. При этом резолюция имеет символическое значение и не может изменить уже состоявшееся вступление страны в военный блок.

В итоге 48 депутатов Скупщины проголосовали за резолюцию, 26 — против. Представители партии ДЕМОС не стали участвовать в рассмотрении резолюции, так как она ни на что по сути не влияет.

Оставшаяся в зале оппозиция требовала вставить в документ положение о референдуме по вступлению страны в НАТО. Но большинство парламентариев, состоящее из Демократической партии социалистов (ДПС), Социал-демократической партии (СДП), Либеральной партии Черногории и партий албанского, хорватского и бошняцкого нацменьшинств, отклонили эту поправку.

напомним, страны НАТО 19 мая текущего года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Это предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После ратификации протокола всеми странами-членами Североатлантического альянса, которое ожидается в течение года, Черногория может стать полноправным членом НАТО.

В самой Черногории нет единства по вопросу вступления в НАТО. Правящая коалиция хочет втянуть страну в альянс без плебисцита. а только решением Скупщины. Оппозиция настаивает на референдуме.