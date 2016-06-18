Севастополь, 18 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Территория Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) им. Нахимова может быть увеличена за счет земель и имущества, которые сейчас находятся в пользовании Центробанка России. Все занимаемые училищем фонды в Стрелецкой бухте Севастополя остаются за училищем. Об этом журналистам сообщил начальник ЧВВМУ капитан 1 ранга Александр Гринкевич.

mil.ru ЧВВМУ им. Нахимова

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ ранее опровергло информацию СМИ о якобы возможном отчуждении земельного участка в Севастополе, занимаемого Черноморским высшим военно-морским училищем им. П.С.Нахимова (ЧВВМУ) под коммерческую застройку.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче объектов и земель так называемой Банковской академии в введение училища. Все существующие фонды остаются за училищем. Идет расширение территории», — сказал Гринкевич.

Планируется, что фонды института буду использованы для размещения трех гражданских факультетов училища (для подготовки судоводителей, радиотехников и механиков судов) — поскольку кроме курсантов в ЧВММУ учатся еще около тысячи студентов.

«Кроме того, мы единственные в Крыму готовим по специальности «Информационная безопасность». Сейчас студенты живут в городе, присоединение института могло бы нам позволить предоставлять им общежитие», — добавил начальник ЧВВМУ.

Что касается существующей территории военного училища, на ней проходит капитальный ремонт и запланирована реконструкция зданий. «В этом году к 1 сентября мы завершаем капитальный ремонт казармы. Завершается контракт на проектно-изыскательские работы, в первую очередь, будут сдаваться объекты под учебно-материальную базу», — пояснил Гринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе ЦБ, имущественный комплекс института банковского дела в июне прошлого года был передан в безвозмездное постоянное пользование Центробанку России. На его базе создан Московский банковский колледж.

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