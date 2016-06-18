Баку, 18 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В заключительной, третьей сессии свободных заездов на восьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Европы, которые впервые проходят в Баку, британский пилот команды «Мерседес» Льюс Хэмилтон показал лучший результат. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает «Р-Спорт».

AngMoKio Льюис Хэмилтон

Стоит отметить, что две предыдущие тренировки также остались за Хэмилтоном.

Второй результат в сегодняшнем свободном заезде показал партнер Хэмилтона по команде германец Нико Росберг. Третьим стал пилот «Форс Индия» — Нико Хюлькенберг.

Российский гонщик Даниил Квят из команды «Торо Россо» занял 9-е место. Он опередил своего напарника по команде испанца Карлоса Сайнса-младшеге, который стал 12-м.

Квалификация Гран-при Европы пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени. Сама гонка состоится завтра, 19 июня.

Гран-при Европы вернулся в календарь «Формулы-1» после четырехлетнего перерыва. Последний раз такие гонки проводились в 2012 году в испанской Валенсии. Тогда победу одержал испанец Фернандо Алонсо.