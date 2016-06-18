Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков рассказал журналистам сегодня, 18 июня, сколько контрактов и на какую суммы было заключено на полях ПМЭФ.

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Кобяков поведал, что в ПМЭФ приняли участие 12 тысяч человек из 130 стран мира. Из них 30 министров из 21 государства. В форуме приняли участие 1300 компаний, из которых 880 были представлены первыми лицами. Все события ПМЭФ освещали 2170 журналистов из 39 стран. В рамках форума было проведено 300 официальных мероприятий.

Затраты на организацию форума составили 1,8 млрд рублей. Это на 300 млн рублей выше чем в прошлом году. Организаторы связывают рост затрат с падением курса рубля и увеличением площадки форума с 43 000 до 100 000 кв. м.

Итогом ПМЭФ стало заключение 332 официальных соглашений на общую сумму 1 трлн 24 млн рублей. В прошлом года на ПМЭФ было заключено 205 соглашений на общую сумму в 300 млрд рублей. Организаторы отмечают очень существенный рост эффективности форума.