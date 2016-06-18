Севастополь, 18 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В возрожденном Черноморском военно-морском училище имени адмирала П. С. Нахимова в Севастополе (ЧВВМУ) 17 июня прошел выпуск офицеров для Военно-Морского Флота (ВМФ) России, а также, первый выпуск иностранных специалистов, получивших среднее специальное образование. В этот день погоны и кортики получили 15 российских лейтенантов и 17 мичманов — бывших курсантов из Экваториальной Гвинеи, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Церемония началась с общего построения личного состава на плацу училища, поднятия государственного флага и флага ВМФ РФ и выноса боевого знамени училища. После оглашения приказов о присвоении выпускникам воинских званий, молодым офицерам вручили погоны и кортики. Впервые в истории училища дипломы о среднем профессиональном образовании по специальностям «минер», «артиллерист» и «механик» получили выпускники — граждане Республики Экваториальная Гвинея. После этого выпускники удалились, чтобы затем предстать в офицерских кителях с новенькими погонами вместо формы курсантов.

Светлана Иванова ИА REGNUM В едином строю

С поздравительной речью перед собравшимися выступили начальник училища капитан 1 ранга Александр Гринкевич, заместитель командующего ЧФ РФ вице-адмирал Валерий Куликов, представитель аппарата полпреда президента в КФО Андрей Галактионов, заместитель губернатора Севастополя Александр Пушкарев. Также было зачитано обращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Светлана Иванова ИА REGNUM Командование

Как сообщил журналистам начальник училища Александр Гринкевич, российские офицеры-выпускники отправятся служить на все флоты РФ, кроме Черноморского.

На ЧФ поступают корабли с боевым составом из числа контрактников. «50 граждан Экваториальной Гвинеи обучались в училище три года по программе среднего профессионального образования. Сегодня выпускаются 15 человек, продолжают обучение граждане республики Ангола, — сказал начальник ЧВВМУ. — Мы ждем поставок нашей техники в Экваториальную Гвинею и дальше будем продолжать готовить специалистов с высшим образованием».

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Неожиданным для собравшихся стало предложение руки и сердца одного из выпускников своей возлюбленной. Молодой лейтенант Евгений Распитин перед всем составом училища сделал предложение своей невесте Дарье, которая, казалась искренне ошеломленной. Молодых поздравил заместитель командующего ЧФ.

Завершился ритуал прощанием офицеров и мичманов с боевым знаменем ЧВВМУ, общим исполнением государственного и городского гимнов, торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища.

Светлана Иванова ИА REGNUM В едином строю

По старинной морской традиции российские офицеры по команде бросили в воздух монетки — на счастье и удачу в будущей карьере. Их с большим удовольствием и прытью с асфальта собирают дети.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова основано в 1937-м году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С. Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил им. П.С. Нахимова. 20 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении в городе Севастополе прославленного военно-морского учебного заведения.