Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Правительство готово увеличить объем субсидий концессионных проектов в сфере ЖКХ в 10 раз. Об этом заявил 18 июня вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Козак сообщил, что на данный момент уже принято заявок на 4,5 млрд рублей субсидирования, хотя в бюджете было запланировано потратить на эти цели 3,4 млрд рублей в текущем году.

«Если будут привлекаться адекватные ресурсы в ЖКХ, мы в 10 раз увеличим эту сумму, это приоритет. Необходимо, чтобы банки и государство предложили этот банковский продукт для субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, инвесторов. Мы будем этим заниматься», — подчеркнул Козак. По его словам, эти шаги помогут поддержать не только сферу ЖКХ, но и экономику в целом.

Накануне Государственная дума приняла в первом чтении изменения в закон о концессионных соглашениях, которые предоставляют дополнительные возможности для инвесторов, дают им дополнительные гарантии и обеспечивают прозрачность всех концессионных процедур, что ведет к привлечению частных средств в модернизацию системы ЖКХ.

Дмитрий Козак отметил, что необходимо на этапе поправок так настроить процесс, «чтобы не было жульничества», а бизнес смог получить все необходимые гарантии. Он добавил, что в понедельник, 20 июня, будет обсуждаться проблема взаимодействия концессионера и управляющих компаний.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что необходимо защищать инвестора в концессиях, гарантируя формулу цены на весь срок соглашения, ориентироваться на достижение целевых показателей, а также минимизировать процедуры работы бизнеса с властью, если к инвестору-концессионеру нет претензий, и он работает по долгосрочной формуле тарифа.

«Это принципиальная вещь, которую в рамках корректировок сейчас надо «донастроить», — сказал Чибис. Кроме того, по его мнению, губернаторы всех регионов обязаны с помощью своих корпораций развития «штамповать» проекты государственно-частного партнерства в ЖКХ.