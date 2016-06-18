Правительство готово в 10 раз увеличить объем финансирования концессий ЖКХ
Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Правительство готово увеличить объем субсидий концессионных проектов в сфере ЖКХ в 10 раз. Об этом заявил 18 июня вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Козак сообщил, что на данный момент уже принято заявок на 4,5 млрд рублей субсидирования, хотя в бюджете было запланировано потратить на эти цели 3,4 млрд рублей в текущем году.
«Если будут привлекаться адекватные ресурсы в ЖКХ, мы в 10 раз увеличим эту сумму, это приоритет. Необходимо, чтобы банки и государство предложили этот банковский продукт для субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, инвесторов. Мы будем этим заниматься», — подчеркнул Козак. По его словам, эти шаги помогут поддержать не только сферу ЖКХ, но и экономику в целом.
Накануне Государственная дума приняла в первом чтении изменения в закон о концессионных соглашениях, которые предоставляют дополнительные возможности для инвесторов, дают им дополнительные гарантии и обеспечивают прозрачность всех концессионных процедур, что ведет к привлечению частных средств в модернизацию системы ЖКХ.
Дмитрий Козак отметил, что необходимо на этапе поправок так настроить процесс, «чтобы не было жульничества», а бизнес смог получить все необходимые гарантии. Он добавил, что в понедельник, 20 июня, будет обсуждаться проблема взаимодействия концессионера и управляющих компаний.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что необходимо защищать инвестора в концессиях, гарантируя формулу цены на весь срок соглашения, ориентироваться на достижение целевых показателей, а также минимизировать процедуры работы бизнеса с властью, если к инвестору-концессионеру нет претензий, и он работает по долгосрочной формуле тарифа.
«Это принципиальная вещь, которую в рамках корректировок сейчас надо «донастроить», — сказал Чибис. Кроме того, по его мнению, губернаторы всех регионов обязаны с помощью своих корпораций развития «штамповать» проекты государственно-частного партнерства в ЖКХ.