Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Российская Федерация ответит на любые действия военного блока НАТО у своих границ. Об этом сегодня, 18 июня, заявил журналистам заместитель секретаря Совета Безопасности России Евгений Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

mil.ru Российские войска в Арктике

Лукьянова попросили прокомментировать усиление присутствия военного блока НАТО в западных рубежей России. Он заявил, что ответ Москвы на любые действия Североатлантического альянса будет симметричным. «Так что волноваться особо не о чем. Ответ адекватный, результативный и дешевый», — добавил Лукьянов.

Также у Лукьянова спросили, будут ли Россия наращивать свою военную группировку в Арктике. Заместитель секретаря Совбеза РФ ответил отрицательно. Лукьянов пояснил, что вся военная инфраструктура, существовавшая в Арктике во времена СССР, была полностью утрачена. В связи с этим, «мы ничего не наращиваем, мы восстанавливаем ту инфраструктуру, которая необходима», — подчеркнул он.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией Североатлантический альянс решил перейти к активной политике сдерживания РФ. Для этого идет масштабное усиление военной инфраструктуры альянса у западных российских границ.

Дополнительные силы НАТО развертывает в Прибалтике и Польше. Идет тихое вовлечение в НАТО Швеции и Финляндии. Проводятся агрессивные военные учения как на суше, так и на море вблизи российских границ и берегов.