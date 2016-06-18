Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не только не снизятся, но и будут расти, пусть и не привычными стремительными темпами. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Плата за ЖКХ

Козак сообщил, что, по итогам тарифного регулирования за последние 15 лет, некоторые отрасли показывали 10-кратный рост, а темпы роста тарифов превышали темпы инфляции. По словам вице-премьера, именно это позволило «закрывать дыры» в устаревшей, немодернизированной инфраструктуре. Сейчас же, по информации Дмитрия Козака, количество аварий в жилищно-коммунальном секторе падает, а его надежность повышается.

«Мы тарифы снижать не будем, но они теми темпами, что раньше, не будут расти», — сказал Козак. Он добавил, что необходимо гарантировать денежный поток инвестиций, уменьшив издержки, а также перестав считать деньги «в чужих карманах». «Есть обязательства за конечный результат, а сколько сэкономил или заработал инвестор, нас не должно интересовать. Если есть физически достигнутый результат», — подчеркнул вице-премьер.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис также заметил, что допускает рост тарифов при согласии местных парламентов в обмен на инвестиции в сферу. «Понятно, что государство было вынуждено ввести ограничение роста совокупного платежа. Но сегодня работает механизм, когда это ограничение можно преодолеть при согласии депутатов местного парламента при наличии инвестиций. То есть взамен на инвестиции рост платежа возможен. Эта норма, на наш взгляд, должна работать в постоянном режиме», — обратился он к Дмитрию Козаку.

Напомним, сейчас в Государственной думе рассматривают изменения в закон о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ. Андрей Чибис добавил, что необходимо снять риски неплатежей граждан, хотя, признал он, даже в условиях кризиса 95% населения исправно рассчитываются за коммунальные услуги.

«Нужно убрать посредников из цепочки оплаты, это безусловно будет дополнительным инструментом и повысит инвестиционную привлекательность для этого сектора», — сказал Чибис.

Дмитрий Козак согласился, что именно работа управляющих компаний сегодня вызывает множество нареканий, отношения с УК нуждаются в «дорегулировании». «Мы найдем решение, чтобы не разрушить систему управления многоквартирными домами, чтобы посредники не удерживали не принадлежащие им деньги. Постараемся, чтобы коллеги из Госдумы за оставшуюся неделю приняли решения, чтобы снять эти проблемы», — обещал Козак.