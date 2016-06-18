Каир, 18 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Бывший президент Египта, член движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси приговорен к пожизненному заключению. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеканал «Россия 24».

thierry ehrmann Мухаммед Мурси

Мурси был признан виновным в шпионаже в пользу Катара. решение о пожизненном заключении для экс-президента Египта вынес Уголовный суд Каира.

Помимо Мурси в шпионаже в пользу Катара обвинялись ещё четыре человека из руководства «Братьев-мусульман». По версии следствия обвиняемые передали руководству Катару секретные сведения об армии Египта и её бюджете.

Суд по этому делу длился более года. Обвиняемых могли приговорить к смертной казни.

Напомним, Мурси стал президентом Египта в 2012 году, победив на выборах после революции 2011 года, которая свергла Хосни Мубарака. Мурси управлял страной немногим более года и был свергнут в результате военного переворота 3 июля 2013 года. После отстранения от власти арестован новыми властями, которые предъявили ему ряд обвинений и инициировали жёсткую репрессивную кампанию в отношении «Братьев-мусульман», вскоре объявленных террористической организацией.