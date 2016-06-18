Тулуза, Франция, 18 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Арбитром предстоящего матча между сборной России и сборной Уэльса в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года назначен шведский судья Юнас Эрикссон. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Football.ua Юнас Эрикссон

Стоит отметить, что этот самый Эрикссон судил матч Россия — Греция на чемпионате Европы 2012 года. Тогда сборная Россия проиграла Греции со счетом 0:1 и не смогла выйти из группы.

Известно, что матч Россия — Уэльс пройдет во французской Тулузе 20 июня. В составе судейской бригады Эрикссона Стефан Юханнессон и Маркус Стрембергсон, которые будут работать за воротами. Помогать Эрикссону также будут Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк. Резервный судья — Даниэле Орсато из Италии.

Напомним, по итогам двух туров группового этапа Евро-2016 сборная России оказалась в своей группе на последнем (четвертом) месте. Но у российских футболистов ещё есть шанс выйти на второе место.