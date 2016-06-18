Москва, 18 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Глава администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов считает, что Москве не нужно спешить с отменой контрсанкций. Об этом он заявил сегодня, 18 июня, в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

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Иванов напомнил, что санкции Запада и российские контрсанкции подталкивают отечественное производство к развитию. При этом глава администрации отметил, что наиболее сложный период, связанный с введением санкций, Россия уже преодолела.

«Лично я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались подольше, а не побыстрее были сняты. Это мое личное мнение», — сказал Иванов. Он отметил, что в данном случае сработала известная поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Иванов отметил, что на сегодняшний день две трети доходов российского бюджета — ненефтегазовые. По мнению главы администрации — это колоссальный прогресс. «Это совершенно другое качество», — подчеркнул Иванов.

При этом Иванов признал, что пока рано говорить о том, что Россия слезла с «нефтяной иглы» «Мы на пути к этому, я бы так сказал», — пояснил он.

Напомним, Европейский Союз и США ввели против России санкции после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Москва в ответ ввела контрсанкции. Запад ставит неприемлемые для России условия отмены своих санкций. Во-первых — это возвращение Крыма Украине, что не может быть сделано никогда, так как Крым и Севастополь уже стали субъектами Российской Федерации, а выход субъектов из состава РФ не предусматривает Конституция. К тому же жители Крыма сами проголосовали за вхождение в состав России и не считаться с их мнением невозможно.

Второе условие — выполнение Минских соглашений. Россия никак не может выполнить это условие, так как выполнить Минские соглашение должна Украина, которая этого делать не собирается.