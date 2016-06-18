Астана, 18 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. С Международной космической станции вернулись три члена международного экипажа — российский космонавт Юрий Маленченко, астронавт NASA Тимоти Копра и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тимоти Пик. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

internazionale.it Космический аппарат «Союз ТМА-19М»

Сообщается, что космический аппарат «Союз ТМА-19М» с Маленченко, Копрой и Пиком на борту совершил успешную посадку в Казахстане в районе близком к расчетному.

Все операции по спуску с орбиты прошли в штатном режиме. Самочувствие вернувшегося на Землю экипажа МКС хорошее. Продолжительность пребывания экипажа экспедиции МКС-46/47 в космическом полете составила 186 суток.

В ближайшее время медики проведут осмотр всех трех вернувшихся на Землю членов экипажа МКС. После этого Маленченко будет доставлен самолетом в Звездный городок, а Копра и Пик улетят в США и Евросоюз соответственно.

За время работы экипажа МКС-46/47 на орбите был проведен ряд научных экспериментов и научно-прикладных исследований. Экипаж поддерживал работоспособность МКС и дооснащал её оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

На данный момент на МКС остался экипаж из трех человек — космонавты Алексей Овчинкин и Олег Скрипочка, а также астронавт NASA Джеффри Уильямс.