Брюссель, 18 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Власти Бельгии усилили охрану премьер-министра королевства и ключевых министерств в связи с угрозой террористических актов. Об этом сегодня, 18 июня сообщает телерадиокомпания RTBF.

Matthew Kenwrick Бельгийская полиция

Сообщается, что дополнительная охрана выделена министрам внутренних и иностранных дел, министру юстиции, а также членам их семей. Такое решение было принято по рекомендации координационного центра по анализу угроз при МВД королевства (OCAM).

Напомним, в ночь на 18 июня правоохранительные органы Бельгии задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке террористических актов на территории королевства. По словам представительства федеральной прокуратуры Бельгии задержания были произведены в ходе обысков в рамках широкомасштабной антитеррористической операции, которая проходит в разных районах Бельгии, а также в столице. Подробности этой операции не сообщаются.

Ещё 14 июня бельгийские антитеррористические службы направили правоохранительным органам королевства предупреждение о неизбежной угрозе терактов от боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России) в Бельгии и Франции.

Бельгийские СМИ сообщили тогда, что по неподтвержденным данным около полутора недель назад из Сирии выехали террористы ИГ, чтобы через Турцию и Грецию добраться до Евросоюза. Затем эти группы разделились. Предположительно, одна из них направилась во Францию, а вторая в Бельгию.

Однако позже министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил, что не располагает данными о подготовке боевиками ИГ новых терактов в Бельгии и Франции. Тем самым он опроверг сообщения ряда бельгийских СМИ.