Тбилиси, 18 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии информацией о переговорах, которые проводила грузинская компания «Газко +» с Газпромом, не владеет и в этих переговорах участия не принимало. Об этом журналистам заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

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По его информации, контракт с Газпромом грузинская компания пока не заключила, и с большой вероятностью, этот контракт оформлен не будет. Детальной информацией о том, что именно за документ был подписан в Санкт-Петербурге, Кумсишвили не владеет.

«Я узнал об этом из открытых информационных источников. Насколько мне известно, контракт не оформлен и, с большой вероятностью, оформлен не будет. Хотя повторяю, что это коммерческие отношения, в которых мы не участвуем. Ни я лично, ни, думаю, министерство энергетики, в них участия не принимают», — пояснил министр и подчеркнул, что газ, получаемый Грузией от азербайджанской государственной компании SOCAR, полностью удовлетворяет потребности страны.