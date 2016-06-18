Москва, 18 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что у российских легкоатлетов уже нет надежд на поездку в Рио-де-Жанейро на летние Олимпийские игры. Слова Исинбаевой передает сегодня, 18 июня, «Р-Спорт».

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Исинбаева заявила, что сомневается в том, что саммит Международного олимпийского комитета (МОК), который пройдет 21 июня в Лозанне, как-то сможет повлиять на отмену решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и дисквалификацию российских спортсменов.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что вместе с чувством разочарования и обиды она испытывает гнев и злость.

«Ну, на этом жизнь не заканчивается, просто обидно, когда решение принимают за тебя», — отметила Исинбаева.

Напомним, Совет IAAF накануне не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и оставил в силе рекомендацию о недопуске всех российских легкоатлетов на международные соревнования под своей эгидой, а также Олимпиаду.