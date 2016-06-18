Калуга, 18 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В деревне Митяево Боровского района Калужской области сегодня, 18 июня, открылся IV музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «Любовь моя, Россия», посвященный российскому поэту Виктору Бокову. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры и туризма, на фестиваль прибыло много гостей, среди которых дочь Виктора Бокова — Татьяна Бокова, поэты, лауреаты Государственной премии — Александр Бобров, Владимир Дагуров, почитатель таланта поэта, известный краевед из Краснозаводска Владимир Самсонов, заслуженная артистка Российской Федерации Елена Калашникова.

stavgubernia.ru Народный поэт России Виктор Боков

В конкурсной программе фестиваля принимают участие вокальные ансамбли, дуэты и солисты, чтецы, актеры любительских театров культурно-досуговых и образовательных учреждений Калужской и Московской областей. На фестивале звучат популярные песни на стихи Виктора Бокова и его поэтические произведения.

Напомним, Виктор Федорович Боков — народный поэт России, прозаик, собиратель фольклора. В прошлом член союза писателей СССР, академик Академии российской словесности, кавалер двух орденов Красного Знамени, орденов «Дружбы народов», «Знак почёта», «За заслуги перед Отечеством IV и III степени». Им написано свыше 5000 стихов. Творчество Виктора Бокова пользуется искренней народной любовью, во многом, благодаря сотрудничеству с ним прославленных певиц Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Александры Стрельченко, Анны Литвиненко. Песни «Оренбургский пуховой платок», «На побывку едет…», «На Мамаевом кургане», «Лен, лен», «Колокольчик», «Трудное счастье» и многие другие вот уже несколько десятков лет в репертуаре известных коллективов и исполнителей России, звучат на концертах и семейных праздниках.

Почти десять лет жизни Виктора Федоровича связаны с Калужской землей. В селе Ильино Боровского района Калужской области на доме, где с 1948 по 1958 год жил народный поэт России Виктор Боков, установлена мемориальная доска.

Еще один фестиваль открылся сегодня на озере Мандрино Малоярославецкого района Калужской области — III детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа».

В большой рыбалке принимают участие маленькие и взрослые любители туризма и активного отдыха. В программе фестиваля: сладкий стол, турнир по ловле рыбы, торжественное награждение юных рыбаков-победителей. Фестиваль «В гостях у Карпа» проводится накануне праздника «Троицы». Поэтому фольклорные коллективы учреждений культуры района знакомят собравшихся со старинными обрядами этого праздника и проводят с юными рыболовами и их родителями народные игры.