Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Невском районе накануне вечером, 17 июня, у маршрутного такси №682, в котором находились около 20 пассажиров, внезапно взорвался двигатель, после чего автомобиль загорелся. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает НТВ.

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Сообщается, что все пассажиры были немедленно эвакуированы из охваченной пламенем маршрутки. К счастью, никто не пострадал. Оперативно прибывшие на место пожарные за 20 минут справились с огнем. Салон микроавтобуса полностью выгорел.