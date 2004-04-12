Киев, 18 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего заместителя главы украинской госкорпорации «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу. Об этом сегодня, 18 июня, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

ru.torange.biz Арест

Генпрокурор сообщил, что Кацуба арестован сегодня утром Голосеевским районным судом Киева. Сумма залога — 450 млн гривен (1,16 млрд рублей).

Напомним, о задержании Кацубы стало известно 17 июня. Ему предъявлено обвинение по статьям «создание преступной организации» и «присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением». Следствие подозревает бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» в хищении у госкомпании 449,9 млн гривен ($18 млн).

Про Кацубу известно, что он работал в структурах «Нафтогаза» с 2006 года. В 2010 году он стал депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. В 2012 году был назначен на пост заместителя председателя правления «Нафтогаза».

Летом 2014 года Кацуба был уволен по решению правительства Украины. В октябре 2015 года вместе со своим братом Сергеем, который также ранее работал в «Нафтогазе», был объявлен в розыск.