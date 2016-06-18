Нальчик, 18 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. После ликвидации одного боевика, засевшего в частном доме в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сегодня, 18 июня, сообщил оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.

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Сообщается, что с 10:00 мск правовой режим КТО и действовавшие в Нальчике ограничения отменены.

В ходе спецоперации боевик, засевший в частном доме на улице Руставели, согласился выпустить троих родственников, в том числе двух женщин. После этого он открыл огонь по силовикам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать злоумышленника. По другому адресу был задержан второй боевик.

В ходе спецоперации никто из гражданских лиц и силовиков не пострадал.