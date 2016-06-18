Калуга, 18 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. 82 человека, из которых 28 детей пострадали от укусов клещей на текущей неделе в Калужкой области, сообщили 18 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за этот же период в калужском областном Центре гигиены и эпидемиологии было исследовано 87 иксодовых клещей. Почти 22% из них оказались переносчиками различных заболеваний.

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Добавим, что в регионе от клещей уже обработано 216 гектаров. В первую очередь акарицидными средствами обрабатывают территории детских городских учреждений и летних оздоровительных лагерей отдыха.