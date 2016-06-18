Калуга, 18 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. II Межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Дорога памяти», организованный в честь Победы в Великой Отечественной войне и Дня России, открылся сегодня, 18 июня, в селе Ильинское Малоярославецком районе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com По местам былых сражений

Фестиваль «Дорога памяти» проходит там, где во время Великой Отечественной войны, в 1941 году совершили бессмертный подвиг курсанты подольских военных училищ на Можайской линии обороны Москвы.

По информации организаторов фестиваля, его участников ждет поход по пяти маршрутам. Прохождение маршрутов производится в форме ролевой игры, где у каждой команды своя «боевая» задача. Самые увлекательные эпизоды своего похода участники увидят на фестивале, в полевом кинотеатре. Также запланированы спортивные соревнования, показательные выступления группы специального назначения, встречи с потомками Подольских курсантов, общение с поисковиками и реконструкторами сражений Великой Отечественной войны.

Фестиваль «Дорога памяти» продлится по 19 июня.