Кёльн, Германия, 18 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Суд германского города Кёльна выдал ордер на арест пяти граждан России, задержанных из-за драки. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают «Вести».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Официальный представитель полиции Кёльна сообщил, что пятеро граждан России, были арестованы по решению суда и сейчас находятся в заключении. Шестой гражданин России, который также был задержан, отпущен из-за недостаточности доказательств. Пятерым российским болельщикам грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

Напомним, инцидент произошел 16 июня в центре Кёльна. Российские болельщики атаковали подданных Испании (двух мужчин и женщину), которые раздавали наклейки левого общественного движения. Один из пострадавших попал в больницу, но вскоре был выписан. Остальным двум пострадавшим госпитализация не потребовалась. Были задержаны шестеро граждан РФ, причем одного из них задержали в аэропорту при попытке вылететь на Ибицу.

Напомним, в соседней Франции после столкновений российских и английских фанатов в Марселе, троим гражданам России также грозят тюремные сроки за участие в беспорядках.