Брюссель, 18 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Решение Совета Европейского Союза о продлении санкций против Крыма и Севастополя официально вступило в силу с сегодняшнего дня, 18 июня. Постановление Совета Евросоюза было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно постановлению санкции продляются до 23 июня 2017 года. Действие санкций ограничивается территорией Крыма и Севастополя.

Напомним, впервые санкции против Крыма были введены Западом в июне 2014 года, после того, как народы Крыма решили вернуться в состав России.

Санкции касаются импорта в Евросоюз товаров без украинских сертификатов, ввоза в Крым некоторых товаров из Евросоюза и инвестиций в экономику полуострова.

Отмену санкций Запад связывается с единственным условием — возвращение Крыма в состав Украины. Мнение людей, населяющих Крым на Западе никого не интересуют.