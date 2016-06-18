Москва, 18 июня, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 17 регионах России. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 18 июня, на официальном сайте правительства.

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Это постановление вносит изменения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

Теперь ФЦП дополнена задачами создания следующих туристско-рекреационных кластеров: «Свияжск» и «Великий Булгар» (Татария), «Царь — Град» (Республика Марий Эл), «Финно-Угорский этнокультурный парк» (Республика Коми), «Золотые пески» и «Золотые дюны» (Республика Дагестан), «Камский берег» (Удмуртская Республика), «Старорусский» (Новгородская область), «Центральная городская набережная» (Вологодская область), «Озёрный кластер» (Новосибирская область), «Русская Палестина» (Московская область), «Хибины» (Мурманская область), «Хрустальный город» (Брянская область), «Территория побед» (Волгоградская область), «Русские усадьбы» (Тульская область), «Южная Карелия» (Республика Карелия), «Беломорский» (Архангельская область).

Для создания этих кластеров из федерального бюджета выделения дополнительных средств не потребуется, сказано в справке к постановлению. Бюджетные ассигнования будут перераспределены между строящимися туристскими кластерами.