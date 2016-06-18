Тбилиси, 18 июня, 2016, 10:20 — ИА Регнум. На всех встречах в Грузии насилие и запугивание были названы самым значительным вопросом. Об этом говорится в отчете делегации американской организации NDI о предвыборной ситуации в Грузии, опубликованном 17 июня.

publicdomainpictures.net Насилие

«На раннем этапе предвыборной кампании эти обвинения основаны как на обусловленных событиями прошлого страхах, так и на конкретных фактах. Хотя в предвыборный период восприятие подобной угрозы или даже ее ожидания может нанести урон избирательному процессу», — заключает NDI.

Особое внимание организация заостряет на инциденте в селе Корцхели, происшедшем 22 мая во время промежуточных выборов в сельское собрание (сакребуло).

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«Сторонники правящей партии на территории, прилегающей к избирательному участку, избили лидеров и активистов оппозиционной партии, а также журналистов. Пострадавшие и те, что проанализировал этот инцидент (который был хорошо запечатлен на видео) отметили, что он имел признаки хорошо координируемого и заранее запланированного нападения», — передает содержание произошедшего NDI.

И хотя, как замечает американская организация, представители оппозиции, гражданского общества, а также президент, премьер-министр и председатель парламента публично осудили этот инцидент, некоторые представители правительства и правящей партии сделали резкие публичные заявления, что, по мнению NDI, свидетельствует об уклонении от ответственности и неправильном представлении фактов.

Американская неправительственная организация призывает правительство Грузии взять на себя ответственность и проводить политику нулевой толерантности по отношению к фактам насилия и запугивания и принять необходимые меры для обеспечения доверия общества к мирному процессу.

Делегация NDI приветствует намерение политических лидеров как от правительства, так и от оппозиции принять кодекс поведения партий, который осудит насилие, запугивание, личное нападение и такие способы ведения кампании, которые дискредитируют избирательный процесс.