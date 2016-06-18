Тбилиси, 18 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Сегодня у Грузии никаких оснований на то, что НАТО присвоит ей план действий МАР, нет, считает грузинский политолог Сосо Цинцадзе. Так в интервью грузинской газете «Резонанси» он прокомментировал статью газеты «Вашингтон пост», в которой говорилось, что вопрос присвоения Грузии МАР альянс рассмотрит в декабре этого года, после саммита.

U.S. Army Europe Images Американские солдаты на грузинской военной базе в Вазиани, недалеко от Тбилиси

«Никаких оснований нет. «Вашингтон пост» может написать много чего, но что касается консенсума, не думаю, что случится что-то такое, чтобы Париж, Лондон, Берлин и Рим не наложили на этот вопрос вето. Это исключено. Если бы все зависело от Маккейна и американцев, мы давно уже были бы в НАТО, но, к сожалению, это не так», — отметил политолог.

На вопрос, как отразится это на рейтинге прозападных партий на предстоящих в октябре выборах, Сосо Цинцадзе ответил вопросом: «А какая у нас прозападная партия?». Он пояснил, что прозападная партия не должна ограничиваться только заявлениями лидеров, прозападное направление должно определяться прозападными ценностями, которых у грузинских партий и их представителей он не видит.