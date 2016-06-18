Оттава, 18 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Парламент Канады принял закон об эвтаназии. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает СВС News.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

Накануне вечером законопроект о легализации активной эвтаназии получил королевскую санкцию. Ранее в тот же день Сенат Канады одобрил законопроект: 44 сенатора проголосовали «за», 28 — «против».

Долгое время между Сенатом и Палатой общин шли споры о необходимости введения в законопроект поправки, которая разрешала бы прибегать к эвтаназии канадцам, страдающим от серьезных заболеваний, но не находящихся на грани смерти. Сенат высыпал за внесение этой поправки, но Палата общин эту поправку отклонила и в итоге в закон она не попала.

Стоит отметить, что Верховный суд Канады разрешил эвтаназию ещё в феврале 2015 года. Высшая судебная инстанция сняла запрет, введенный в 1993 году. В постановлении Верховного суда было сказано, что на эвтаназию имеют право пациенты, которые «испытывают невыносимые страдания» или состояние здоровье которых оценивается как неизлечимое. Проведение процедуры эвтаназии возможно с согласия пациентов.

Чтобы решение Верховного суда вступило в силу, парламент Канады должен был принять соответствующий федеральный закон. И вот, это произошло.