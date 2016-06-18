Москва, 24 апреля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Дополнительные затраты в размере десяти триллионов рублей планируются на развитие социальной сферы после инаугурации президента России Владимира Путина, со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

Уточняется, что упомянутые затраты предусмотрены новым готовящимся указом, который будет подписан Путиным после 7 мая 2018 года. В документе, как утверждают источники агентства, будут расписаны шестилетние планы российского правительства.

В частности, новый указ предполагает вложения в образование, здравоохранение, инфраструктуру страны. Меры нацелены на повышение уровня жизни российских граждан.

Ожидается, что вложения в размере десяти триллионов рублей приведет к «решительному прорыву» в этом направлении. При этом в основном средства будут затрачены не в этом году, а после 2020 г.

Что касается источников указанных средств, источники агентства утверждают, что, возможно, в России будут повышены налоги. Они предполагают, что российским властям также придется искать другие источники дохода и сократить расходы в других областях.

Напомним, 18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. Главой государства выбран Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Путин подписал поправки в закон о санации страховых компаний с целью предупреждения банкротства банков с участием Центробанка России.