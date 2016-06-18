Вашингтон, 18 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что Вашингтон приветствует продление на год Советом Евросоюза санкций против России в связи с возвращением Крыма в её состав. Об этом накануне, 17 июня, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Джон Кирби на регулярном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы приветствуем сегодняшнее решение ЕС», — сказал Кирби. Он также подчеркнул, что санкции СЩА в отношении РФ из-за возвращения Крыма останутся в силе до тех пор, пока «не прекратится российская оккупация».

Напомним, 17 июня Совет Евросоюза принял решение продлить до 23 июня 2017 года санкции, наложенные в связи с присоединением Крыма к России.